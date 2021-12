Renommierte Gastronomen für ihr Lebenswerk geehrt

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer betonte in der Laudatio: „Das ‚Steirereck’ ist ein Inbegriff für höchste Qualität in Zusammenarbeit mit Österreichs Landwirtschaft. Blickt man hinter die Kulissen, um zu verstehen, was das Erfolgsrezept ausmacht, so werden von der Familie Reitbauer vor allem die Mitarbeiter, Lieferanten und Partner in den Vordergrund gestellt. Es freut mich besonders, euch beide zu euren so erfolgreich und nachhaltig ausgerichteten Unternehmungen beglückwünschen zu dürfen. Euer Lebenswerk besteht nicht nur darin, einen international renommierten Gastronomiebetrieb aufgebaut und geleitet zu haben, ihr vertretet in eurem Tun in Reinkultur das, was man als Gastrosophie bezeichnet. Nämlich im Laufe der Zeit ein für sich stehendes, gastronomisches und gesamtgesellchaftlich-relevantes, kulinarisches und kulturelles Konzept geschaffen zu haben. Ihr seid Vorbilder eines steirischen und österreichischen gastronomischen Selbstverständnisses, das weit über unsere Landesgrenzen hinausstrahlt.“