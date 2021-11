Nach Missbrauchs-Vorwürfen: Peng Shuai verschollen

„Wie eine Motte, die in die Flamme fliegt“

Wie mehrere Medien wie die „Daily Mail“ berichten, ist die Tennis-Spielerin seither spurlos verschwunden. Auch das Wochenmagazin „Spiegel“ schreibt, dass von der Chinesin „jede Spur fehlt“. „Auch wenn es so ist, als ob ich mit einem Ei an einen Stein schlagen würde oder um meine Selbstzerstörung werbe wie eine Motte, die in die Flamme fliegt: Ich werde die Wahrheit über dich berichten“, schrieb sie auf Weibo. Das war am 2. November, seither weiß man nichts mehr über sie.