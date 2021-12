Aufgerissene Pakete in Mötz und Zirl gefunden

Weiterer Fund

Ein ähnlicher Fund wurde am selben Tag am Zirler Berg gemacht. Inwieweit diese Funde in Zusammenhang stehen bzw. wo die Pakete gestohlen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Als Tatzeit wird der Zeitraum zwischen dem 14. und 19. Dezember angenommen. Um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizei Silz oder Zirl wird gebeten.