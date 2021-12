Weltmeisterin Hauser im Annecy-Massenstart Neunte

Sie darf nach einem zweiten Platz und einem Sprintsieg zum Auftakt in Östersund sowie drei Top-Ten-Plätzen in Frankreich zufrieden in die bis 6. Jänner dauernde Pause gehen. „Jetzt freue ich mich in den nächsten Tagen vor allem auf ein paar Weihnachtskekse“, so Hauser. Ausgerechnet in Hochfilzen hatte sie nach zuvor eroberter Weltcupführung ihre schlechtesten Saisonleistungen abgeliefert. In der Gesamtwertung ist Hauser nach den Frankreich-Rennen starke Vierte. Es führt weiter die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland vor Öberg. Die bisher enttäuschende Titelverteidigerin Tiril Eckhoff trat am Sonntag nicht an.