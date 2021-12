Trauner: „Ich würde mich nie als Star bezeichnen“

Sind Sie in Rotterdam damit so etwas wie der Rising star from Austria – der aufgehende Stern aus Österreich.

Ich würde mich nie als Star bezeichnen. Zumal ich denke, dass auch meine bescheidene Art und Bodenständigkeit geschätzt wird. Das war schon in Österreich so. Hier wird mir zugetragen, dass die auch zu Feyenoord passt. Obwohl wir feinere Kicker als mich haben. Trotzdem konnte ich mit meiner Spielweise, meinem vollen Einsatz und eben auch durch meine Art überzeugen.