Marko Arnautovic und Co. verlieren gegen Juventus

Bologna hat in der italienischen Serie A den Anschluss an Juventus Turin verloren. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic und Co. unterlagen am Samstag im Heimspiel der 18. Runde der „Alten Dame“ mit 0:2 und liegen als Zehnter schon sieben Zähler hinter den sechstplatzierten Turinern.