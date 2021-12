Verteilaktion: „Christkind“ bringt die Parktickets

Als Dankeschön an Kunden in der Kremser Innenstadt wurden in den vergangenen Jahren zur Weihnachtszeit an Freitagnachmittagen und Adventsamstagen die Parkgebühren erlassen. Weil die Aktion heuer ausfällt, schlüpft die Volkspartei in die Rolle des Christkinds. Gratis-Parkscheine und Lebkuchen wurden verteilt.