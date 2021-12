99ers feiern mit 6:2 in Dornbirn 3. Sieg in Folge

Für die Graz99ers läuft es in der ICE Hockey League aktuell weiter nach Wunsch! Die von Jens Gustafsson gecoachten Steirer setzten sich am Donnerstagabend im Nachtragsspiel der 22. Runde bei den Dornbirn Bulldogs klar mit 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) durch und fixierten damit den dritten Sieg in Folge. Die Partie wurde von rund 500 Fans in der Messehalle verfolgt, erstmals nach dem Lockdown waren wieder Anhänger in der Halle zugelassen.