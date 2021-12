UEFA vergibt EM-Turniere 2028 & 2032 gleichzeitig!

Die Europäische Fußball-Union will die Europameisterschaften 2028 und 2032 gleichzeitig vergeben! Über diesen parallel geplanten Prozess informierte Präsident Aleksander Ceferin am Donnerstag nach einer Exekutivkomitee-Sitzung in Nyon. Ceferin sagte, man wolle bis März 2022 Bewerbungen für beide Turniere entgegennehmen. Danach werde man einen Zeitplan für den weiteren Vergabeprozess entwickeln. Eine Entscheidung könnte - je nach Anzahl der Bewerber - im September 2023 fallen.