Kommen strengere Corona-Regeln vor Weihnachten?

3046 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 4437 neue Fälle. Zuletzt verstarben 53 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren. Die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern sank weiter. Dennoch herrscht in den Teststraßen, Apotheken und Laboren Hochbetrieb, viele wollen vor den Familienfeiern auf Nummer sich gehen. Sind vor Weihnachten strengere Maßnahmen notwendig, um die sich schnell verbreitende Omikron-Variante einzudämmen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zu unserer Frage des Tages!