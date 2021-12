Tinder sagt es ab sofort mit Musik

„Songs sind zutiefst persönlich“

„Mit dem Musikmodus können unsere Mitglieder jetzt das Gefühl erleben, wenn man auf einer Party ist und herausfindet, dass jemand anderes die gleichen Songs liebt wie man selbst“, wird Kyle Miller, Vice President of Product Innovation bei Tinder, in einer Unternehmensmitteilung zitiert. „Songs sind zutiefst persönlich, und der Musikmodus ist ein Ort, an dem man durch Musik etwas Neues entfachen kann.“