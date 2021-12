Apple schloss milliardenschweren Deal mit China

Ziel dieses Deals war es dem Bericht nach, Ausnahmeregelungen von den sonst sehr strengen Regulierungsmaßnahmen zu erhalten. Laut „The Information“ unterzeichnete Cook 2016 einen Vertrag, in dem er Apple verpflichtete, im Laufe von fünf Jahren 275 Milliarden US-Dollar in China zu investieren. Die gezahlten Milliarden sollen in den Bau neuer Verkaufsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie in Projekte für erneuerbare Energien geflossen sein. Außerdem soll sich der Konzern unter anderem verpflichtet haben, mehr in China produzierte Komponenten in seine Geräte einzubauen.