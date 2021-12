Brauchen wir einen Pandemie-Manager?

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Sonntag die Unterstützung der Impfpflicht verteidigt: Es gehe darum, „die Freiheit aller zu gewährleisten“ - nach den Versäumnissen der Regierung im Pandemiemanagement müsse man nun gemeinsam Verantwortung zeigen, argumentierte Meinl-Reisinger in der ORF-„Pressestunde“. Der FPÖ warf sie „Niedertracht“ vor, denn diese verbreite „Lügen“. Zur Krisenbewältigung wünscht sich die NEOS-Chefin einen Experten als Pandemie-Manager. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Könnte ein überparteilicher Pandemie-Manager das Corona-Chaos im Land beseitigen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!