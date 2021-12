Die Gewinner vom 12.12.2021

Verlost wurden 5 x Sony PlayStation 5 mit Laufwerk. Mit der PS5 entdeckt man ein fesselndes Spielerlebnis mit Unterstützung für haptisches Feedback, adaptive Trigger und 3D-Audio-Technologie. Tempest 3D AudioTech: Abtauchen in Klanglandschaften, in denen es sich anfühlt, als ob der Sound aus allen Richtungen kommt. Mit Tempest 3D AudioTech erwacht díe Umgebung in unterstützten Spielen über Kopfhörer oder TV-Lautsprecher zum Leben.