Jakob Pöltl verliert mit San Antonio gegen Denver

Überragender Spieler am Samstagabend in „Alamo City“ war Nikola Jokic aufseiten der Nuggets. Der serbische Center bilanzierte mit 35 Punkten, 17 Rebounds und acht Assists. Bei San Antonio war Lonnie Walker IV (16) der erfolgreichste Scorer. Denver sei „im zweiten und dritten Viertel in allen Belangen besser“ gewesen, anerkannte Pöltl den Auftritt des Gegners. Auf den 26-jährigen Center aus Wien und seine Kollegen wartet bereits am Sonntag die nächste Aufgabe. Die Spurs empfangen die New Orleans Pelicans.