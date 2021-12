Knapp! Österreich verliert gegen Japan mit 30:32

Knapp, aber doch: Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam hat den ersten Sieg in der WM-Hauptrunde verpasst! Die Truppe von Interims-Teamchef Helfried Müller lag am Freitag in Torrevieja zwar gegen Japan zur Pause mit 19:15 voran, ließ allerdings nach dem Seitenwechsel nach und kassierte noch eine 30:32-Niederlage. Damit gab es wie auch schon beim 31:38 gegen Brasilien keine Punkte. Zum Abschluss wartet auf die ÖHB-Auswahl am Sonntag (18 Uhr) das Duell mit Kroatien.