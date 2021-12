Stöger als „H….sohn“ beschimpft - er lacht drüber!

„Ich habe das natürlich gehört“, so Stöger, der zwischen 2013 und 2017 Trainer des „Werksklub“-Erzrivalen 1. FC Köln gewesen war, laut „Bild“-Zeitung. „Aber in der Welt gibt es gerade Schlimmeres“, nahm die Austria- und Rapid-Legende die Angelegenheit sehr locker. Abschließend merkte er noch an: „Mein Gott, wenn sie Spaß damit haben ...“