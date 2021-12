Corona-geplagtes ÖHB-Team unterlag Brasilien 31:38

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen hat sich am Mittwoch zum Auftakt der WM-Gruppenphase in Torrevieja mit einer 31:38-Niederlage gegen Brasilien achtbar aus der Affäre gezogen! Die durch etliche positive Corona-Fälle stark ersatzgeschwächte Truppe lieferte dem Medaillenkandidaten vor allem in der ersten Hälfte starke Gegenwehr, holte da einen Rückstand von sieben Toren auf. Letztlich setzte sich die Klasse und die längere Bank der Gegnerinnen durch.