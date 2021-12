Lesung im Speed Dating Format

Wie das beim Dating oftmals so der Fall ist, gilt es also, dem Gegenüber in kurzer Zeit einen guten Eindruck zu vermitteln. Trotzdem kriegt man auch bei diesem literarischen Speed Dating die ein oder andere schräge Geschichte zu hören. Und das noch dazu in Mundart – diese steht heuer im Mittelpunkt des vom Salzburger Bildungswerk veranstalten Events. Aus dem Pinzgau werden dazu die in der Szene bekannten Autoren Max Faistauer und Gerlinde Allmayer lesen. Aber auch die Salzburger Schauspieler Edi Jäger und Schauspieler und Regisseur Charly Rabanser werden ihre eigenen Werke vortragen.