Vor Duell mit Rapid: Genk holt deutschen Trainer

„Und dann ist es halt eskaliert.“ Raphael Holzhauser hat schon viel erlebt. Etwa mit der Austria in Hütteldorf. „Jedes Derby ist anders“, wertet der 28-Jährige nicht. Aber was rund um das 0:1 am Wochenende mit Liga-Schlusslicht Beerschot gegen Antwerpen passierte, war für ihn neu: Fliegende Bengalen, Platzsturm, Schlägerein. Ähnliches passierte auch in Lüttich.