Für Red Bull Salzburg ein 50-Millionen-Spiel

Davon konnte sich Meister Salzburg in den letzten Jahren selbst überzeugen. Alleine die Teilnahme an der Gruppenphase spülte in dieser Saison 15,64 Millionen Euro in die ohnehin bestens gefüllte Klubkassa. Hinzu kommen Prämien für Siege und Unentschieden und Geld aus dem Marktpool, der sich nach dem jeweiligen Wert des Fernsehmarktes richtet.