Salzburger hoffen auf Okafor-Einsatz gegen Sevilla

Okafor hatte sich bereits vor der Generalprobe am Samstag in der Bundesliga gegen Hartberg (2:1) sehr optimistisch gezeigt, verpasste letztlich aber auch diese Partie. Sollte der Offensivmann auch gegen Sevilla ausfallen, würde aller Voraussicht nach wie vor zwei Wochen in der Champions League in Lille (0:1) der 18-jährige Slowene Benjamin Sesko im Sturm an der Seite von Karim Adeyemi beginnen. Das Innenverteidiger-Duo dürften Jerome Onguene und Oumar Solet bilden.