Tourismusbranche startet Aufruf aus dem Lockdown

Unter dem Hashtag #meinbeitrag sind all jene Menschen in Österreich, die vom Tourismus leben oder direkt damit verbunden sind, dazu aufgerufen, in persönlichen Statements auf Instagram, Facebook oder TikTok ihren geleisteten Beitrag zur Überwindung der Pandemie zu verbreiten. Dadurch solle das Vertrauen in die Branche gestärkt und dieser eine Stimme verliehen werden, wie die Österreichische Hoteliervereinigung und der dazugehörige Touristik Service als Initiatoren der Aktion mitteilten.