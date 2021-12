Feldhofer: „Müssen schleunigst Punkte sammeln!“

Nach dem Seitenwechsel - wieder lag nach wenigen Momenten ein Austria-Tor in der Luft - flaute die Partie ab, auch da Rapids Torgefahr abnahm. „Wir sind nicht in einer Phase, wo alles locker von der Hand geht. Wir müssen gemeinsam da rauskommen und werden auch gestärkt da rauskommen“, war sich Feldhofer sicher. Bereits am Donnerstag wartet in der Europa League mit dem „Finalspiel“ in Genk im Kampf um den Umstieg in die Conference League die nächste große Prüfung. „Wir nehmen viel Moral und Selbstvertrauen mit und werden alles raushauen, um europäisch zu überwintern“, versprach Feldhofer. Rapid muss dafür in Belgien gewinnen.