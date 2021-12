Derby-Kracher ab 17 Uhr LIVE: Rapid gegen Austria

Das würde für ordentlich positive Stimmung sorgen und auch wichtigen Auftrieb vor dem „Finalspiel“ in der Europa League in Genk am Donnerstag sorgen. Sollte es dazu kommen, würde sich auch eine Serie fortsetzen. Mit Goran Djuricin, Kühbauer und dem interimistisch eingesetzt gewesenen Hofmann gewannen zuletzt drei Rapid-Coaches ihr erstes Spiel in der Bundesliga. Auf dem Weg dorthin wartet auf Rapid jedenfalls vier Arbeit, auch da die Austria zuletzt mit einem 2:1 gegen Sturm Graz aufzeigte.