Bologna verliert ohne Arnautovic gegen Florenz

In einer abwechslungsreichen Partie gingen die Gäste in Minute 33 durch Maleh in Führung. Barrow erzielte noch vor der Pause das 1:1 (42.). In der zweiten Halbzeit erhöhte Florenz das Tempo und sorgte durch Biraghi (51.) und Vlahovic (67.) für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer durch Hickey in der Schlussphase (83.) kam für Bologna zu spät.