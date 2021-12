Dunk! Brajkovic übertrifft 1.000-Punkte-Marke

Luka Brajkovic hat am Samstag (Ortszeit) einen Meilenstein in seiner Basketball-Karriere gesetzt. Der 22-jährige Feldkircher im Dress der Davidson Wildcats übertraf die Marke von 1.000 erzielten Punkten in der US-College-Liga NCAA. Nach 16 Zählern beim 70:46 gegen William & Mary hält der Power Forward aktuell bei insgesamt 1.014 für das Team aus North Carolina.