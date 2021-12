Nehammer wird Bundeskanzler - ist er der richtige?

Die Rücktrittswelle in der Bundesregierung schreitet voran. Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte die Woche seinen politischen Auszug aufgrund von Familiengründen an. Auch Finanzminister Gernot Blümel verlautbarte kurz darauf seine Amtniederlegung, an vorderster Front der Rücktrittsflut steht momentan Bildungsminister Heinz Faßmann. Von seiner bisherigen Position als Innenminister wird nun Karl Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Chef aufsteigen. Ist er die richige Besetzung für Österreichs Bundeskanzler? Was sagen Sie zu dem Positionswechsel? Diskutieren Sie in den Kommentaren!