IKEA verabschiedet sich von Kunststoffverpackungen

Um der Umweltverschmutzung entgegenzuwirken, hat IKEA die Menge des Kunststoffs, der in Verpackungen zum Einsatz kommt, schon jetzt deutlich reduziert: Weniger als zehn Prozent der gesamten jährlich verwendeten Verpackungsmaterialien bestehen aus Kunststoff. Doch auch die verbleibende Lücke soll geschlossen werden: Indem man in Zukunft gänzlich auf Kunststoff in Verkaufsverpackungen verzichtet, wird die Umstellung auf erneuerbare oder recycelte Materialien vorangetrieben und ein branchenweites Zeichen gesetzt.