25 Ausstellungen und Freier Eintritt für Junge

Möglich werden die neuen Öffnungszeiten und der Freie Eintritt für Jugendliche durch eine nun 100-prozentige Widmung der steirischen GIS-Steuern für Kunst, Kultur und Sport, wie Kulturlandesrat Christopher Drexler erläutert. Damit sollen die Joanneums-Standorte noch mehr Menschen anlocken. Auf eine baldige Rückkehr der Museen aus dem Lockdown hofft hingegen Kulturstadtrat Günter Riegler, der besonderen Gusto auf die Kunsthaus-Schau von Johanna und Helmut Kandl macht. Sie wird dann bis zum Frühjahr laufen. Das nächste große Ding im Kunsthaus ist „Amazons of Pop“ ab 4. April, wo Kunst-Ikonen von 1961 bis 1973 gezeigt werden, darunter Valie EXPORT, Kiki Kogelnik, Yoko Ono oder Niki de Saint Phalle. Darauf wiederum folgt eine Präsentation von Hito Steyerl sowie eine Schau mit Grafik und Design an der Schnittstelle zur Kunst - alles in allem ein weiteres Jahr der starken Frauen, wie Kunsthaus-Interims-Chefin Katrin Bucher Trantow betont.