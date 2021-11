Keine Arbeitserlaubnis! Rangnick fehlt im Kracher

Das Debüt von Ralf Rangnick als Trainer des englischen Rekordmeisters Manchester United verzögert sich. Weil der 63-jährige Deutsche noch auf die seit dem Brexit notwendige Arbeitserlaubnis wartet, wird er im Premier-League-Heimspiel seines neuen Klubs am Donnerstag (21.15 Uhr) gegen Arsenal noch nicht an der Seitenlinie stehen. Stattdessen werde das Team weiterhin von Assistenzcoach Michael Carrick betreut, gab United am Dienstag bekannt.