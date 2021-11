„Das ist eine nette Pension für Ralf Rangnick!“

Rangnick tritt die Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer an. Von dem Norweger hatte sich United am Sonntag vor einer Woche nach einer 1:4-Blamage beim Abstiegskandidaten Watford getrennt. Manchester United liegt in der Premier League derzeit auf dem achten Platz, zwölf Punkte fehlen auf Spitzenreiter Chelsea. In der Champions League hat der Klub bereits den Aufstieg ins Achtelfinale fixiert.