Die Gefahr lauert auf dem Herd

Bereits der Inhalt einer Tasse reicht aus, um Verbrühungen von 30 Prozent (!) der Körperoberfläche eines Kleinkindes zu verursachen. Das wissen die wenigsten! „Besonders in der jetzigen Zeit, in der der eigene Haushalt aufgrund des Lockdowns und der kühlen Temperaturen wieder ganztägiger Lebensmittelpunkt vieler Familien ist, sollte man sich dessen bewusst sein, dass ein unachtsam abgestelltes Häferl mit Tee oder Punsch zur Gefahr werden kann“, so Dr. Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitprävention im Kuratorium für Verkehrssicherheit.