Swarovskis lange Kristall-Connection in Hollywood

Multimediakünstler André Heller, der vor knapp 20 Jahren das damals bestehende Konzept der Swarovski Kristallwelten mit vier weiteren „Wunderkammern“ um 4000 Quadratmeter erweiterte, bezeichnete den Besuchermagneten in Wattens als „sinnliche Annäherung zwischen Kunst und Kitsch“. Auf Design und Kunst bezogen lässt sich sagen, dass die Grenze des guten Geschmacks die Welt in Kunst und Kitsch unterteilt, aber beileibe nicht als trennende, gut bewachte Mauer, sondern quasi als eine grüne Grenze, die sich in beide Richtungen überqueren lässt. Denn Kitsch ist ein Ding der Definition und des persönlichen Geschmacks.