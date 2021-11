Tesla startet noch im Dezember Serienproduktion

2022 soll für Tesla mit dem Hochlauf in Grünheide und dem Start des neuen Werks in Austin/Texas das Jahr des Durchbruchs zum Massenhersteller werden. Nach „Automobilwoche“-Schätzungen könnte das Unternehmen 2022 einen Absatz von 1,3 Millionen Einheiten schaffen. Damit wäre der Autobauer größer als Marken wie Volvo Cars und Mitsubishi und käme an die Größenordnung von Skoda heran.