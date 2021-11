Angst vor dem Ende des Super-G geht im Weltcup um

Das ist verrückt! Im Super-G gibt es in diesem Winter nur sieben Rennen - drei davon in den kommenden zehn Tagen in Übersee. Die jüngste der vier Grunddisziplinen des alpinen Sports scheint bei der FIS in Misskredit geraten zu sein. Was sowohl Athleten wie auch Trainer ärgert. „Hände weg vom Super-G“, sagen alle unisono.