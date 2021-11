Intensivpfleger berichtet von der „Corona-Front“

Über die Auslastung:Wir sind in der Krisenstufe 7 von 7 angelangt. An der Klinik sind drei von neun Intensivstationen voll mit Covid-Patienten. Das heißt, dass kein anderer Patient - in unserem Fall mit Schädeltumor, Hirnblutung, Schädel-Hirn-Traumata usw. - mehr Platz hat. Mit Patient Nummer 38 (Anm.: Samstag Stand 32) gehen wir in den Krisenmodus, de facto die Triage. Es kann nichts mehr aufgenommen werden, was kein absolut lebensbedrohlicher Notfall ist.