Geld im normalen Brief: Ärger ist vorprogrammiert

Hochzeitsgeschenk auf dem Postweg verschollen

Doch wer verschickt heutzutage noch Geld mit der Post? Wohl viel mehr Leute als man glaubt. So wollte auch Werner N. seinem in Südtirol lebenden Neffen zur Hochzeit 250 Euro zukommen lassen. „Ich war damals im Spital. Deshalb schickte ich das Geldgeschenk per eingeschriebenem Brief“, berichtete der Tiroler. Weil das Kuvert mit den 250 Euro beim Brautpaar aber nie ankam, wandte sich Herr N. an die Post. Die leitete umgehend eine Nachforschung in Österreich und in Italien ein, ohne Erfolg.