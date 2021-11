Kriechmayr: „Gebt den Pflegekräften mehr Geld!“

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami war im vergangenen Winter mit 485.091 Schweizer Franken die Bestverdienerin, bei den Herren führte Alexis Pinturault die Rangliste mit 370.064 Franken an. Brutto. „Viel Geld“, sagt Vincent Kriechmayr. Und will die Vergleiche mit Golf, Tennis und Fußball gar nicht hören: „Wir müssen so ehrlich sein, dass Skifahren eben keine Weltsportart ist. Und so gesehen können wir schon relativ viel Geld verdienen“, will der Doppelweltmeister von Cortina in das Jammern über zu geringes Preisgeld beim Ski nicht einstimmen.