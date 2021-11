„Gestrandeter“ Zirkus braucht dringend Futter

Viele helfen

Auch Bürgermeister Matthias Stadler war mit einer Delegation schon vor Ort im Süden der Landeshauptstadt. „Der Wintereinbruch macht die Situation nicht leichter für die Betroffenen“, so Stadler, der mit der Stadtgärtnerei Heu und Stroh vorbeigebracht hat. Auch viele andere Einrichtungen und Unternehmen wie der Tierschutzverein St. Pölten und die Bäckerei Hager halfen bereits. Wer das auch machen will, kann mit Spenden am ehemaligen Kasernen-Areal im Süden der Stadt vorbeikommen.