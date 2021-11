Fraisl: „So blind kannst du eigentlich nicht sein“

Bis tief in die Nachspielzeit hinein führte Schalke 04 vor einer Woche bei Werder Bremen mit 1:0 - dann entschied Schiedsrichter Tobias Stieler nach Intervention des Video Assistant Referee (VAR) auf Elfmeter für die Gastgeber, weil der VAR zuvor ein Foul an Roger Assale im Strafraum gesehen haben wollte. Eine kapitale Fehleinschätzung. Dass der Unparteiische im Verbund mit seinem Kollegen im Videokeller die Situation derart falsch bewertete, sorgte in ganz Deutschland für Aufregung und Unverständnis.