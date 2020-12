Fraisl-Rauswurf bei Sandhausen: „Absolut falsch!“

Lauter soll’s vor dem Spiel gegen Leader Kiel in der Kabine geworden sein. Richtig direkt zwischen Martin Fraisl und Neo-Trainer Schiele. „Es wurden die Werte von Sandhausen mit Füßen getreten, Grenzen überschritten“, so SV-Präsident Jürgen Machmaier, weshalb der Keeper beim deutschen Zweitligisten (gastiert heute im DFB-Pokal in Wolfsburg) suspendiert wurde: „Er wird hier nicht mehr spielen.“