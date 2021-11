Alarm vor Weltcup-Auftakt: Corona-Fall beim ÖSV!

Die Biathlon-Frauen und -Männer starten am Wochenende in Östersund in die neue Weltcup-Saison. Angeführt von Weltmeisterin Lisa Hauser und dem 38-jährigen Routinier Simon Eder warten auf die ÖSV-Teams in Schweden am kommenden Samstag und Sonntag je ein Einzel- und ein Sprintrennen. Der Auftakt wird für die Athletinnen und Athleten wie üblich eine Standortbestimmung, Saisonhöhepunkt sind aber die Olympischen Winterspiele in Peking. Dort möchte der ÖSV um Medaillen mitkämpfen.