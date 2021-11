Rapid chancenlos: Didis Flascherl blieb zu

Anders als Vorgänger Didi Kühbauer, der vor dem TV dabei war: „Wenn sie gewinnen, werde ich mir ein Flascherl aufmachen“, hatte er Michaela Kirchgasser, der Ex-Ski-Queen, im ServusTV-Interview angekündigt. Und gewährte emotionale Einblicke. Dass er vor drei Jahren eine teure, egoistische Truppe übernommen hatte. Dass es „eine ungemeine Freude war“, „Rapid über allem steht“, er „alles versucht hat“, „die Mannschaft am Limit war“, weshalb es „halt so kommen musste. So leid es mir tut“.