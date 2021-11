LIVE ab 18.45 Uhr: SK Rapid trifft auf West Ham!

In der Zwischenzeit will er weiter als Trainer reifen. „Ich weiß, was ich kann und was ich nicht gut kann, und da habe ich einige um mich herum, die mich gut unterstützen“, erzählte der einstige Regisseur. Als eine seiner Stärken sieht Hofmann die Fähigkeit, sich in Spieler hineinversetzen zu können, sowie eine gewisse Gelassenheit. „Ich nehme mich nicht wichtiger als ich bin, egal in welcher Position ich bin.“ Luft nach oben erkennt Hofmann bei sich selbst in punkto Erfahrung - diesbezüglich ist ihm der 58-jährige West-Ham-Coach David Moyes mit vorangegangenen Trainerstationen bei Everton, Manchester United und Real Sociedad um einiges voraus.