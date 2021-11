Hofmann: „Sind in einer anderen Liga als wir“

Zoran Barisic (Rapid-Sportdirektor): „Zu Beginn des Spiels hatten wir Probleme, wir hatten dann doch mehr Ballbesitzphasen. Just in dem Moment haben wir ein billiges Tor bekommen. Auch der Elfer darf uns so nicht passieren. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, ein Tor zu erzielen. Wir hatten die eine oder andere Möglichkeit. Aber wir haben leider nicht das Tor getroffen. Das hätte ich mir schon erwartet. Aber die Leistung war okay. Wir bauchen uns mit der Leistung nicht verstecken. Es spricht für die Mannschaft, dass wir in Genk noch so etwas wie ein Finalspiel haben. Wir werden uns dementsprechend vorbereiten, um dort die drei Punkte zu holen.“