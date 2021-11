Basketball-Nationalteam schlägt die Schweiz

- Österreichs Basketball-Nationalmannschaft der Männer ist am Donnerstag mit einem klaren Sieg in die erste Runde der Vorqualifikation (Gruppe A) zur Europameisterschaft 2025 gestartet. Die ÖBV-Auswahl bezwang die Schweiz in der Schwechat Event Arena (Multiversum) mit 80:64 (44:29). Bogic Vujosevic mit 20 und der 18-jährige Rahaan Guylain Mbemba sowie Erol Ersek mit 15 bzw. zwölf Punkten als jeweils persönliche Bestleistungen im Team führten die Heimischen an.