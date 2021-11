ÖSV-Septett für Weltcup in China qualifiziert

Ein Septett des Österreichischen Skiverbands hat sich am Donnerstag beim Weltcup im Ski Cross in Secret Garden für das Finale am Samstag qualifiziert. Mit dabei ist auch 2015-Weltmeisterin Andrea Limbacher, die bei ihrem Comeback nach fast zwei Jahren verletzungsbedingter Pause als Zwölfte in das 16er-Finale einzog. Katrin Ofner schaffte dies als Zehnte. Beste der Qualifikation war die Schwedin Sandra Näslund.