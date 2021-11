Oberösterreich startet mit den Kinderimpfungen

Hier gibt‘s den Stich für Kinder

Geimpft wird am Freitag im Salzkammergutklinikum Vöcklabruck, die Pop-up-Impfstraße für alle ist daher an diesem Tag geschlossen. Weiters können sich Kinder den Stich am Freitag in der Kindergruppenpraxis im Klinikum Kirchdorf/Krems sowie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried/Innkreis holen. Am Samstag wird im Primärversorgungszentrum Enns die Kinderimpfung zwischen 10 und 14 Uhr, als einzige Impfstraße ohne Anmeldung, angeboten. Und auch in den öffentlichen Impfstraßen des Roten Kreuz OÖ gibt’s Angebote für Kinder: Am Samstag in den Bezirken Schärding, Linz und Steyr sowie am Sonntag in Linz-Land.