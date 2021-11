Black Friday nicht ganz zum Schwarzmalen

Glückliche Kunden stürmen die Geschäfte, reißen den Verkäufern die Waren aus den Händen und kurbeln damit die Umsätze kräftig an. Bilder wie diese wird es am morgigen Black Friday in Salzburg heuer Lockdown–bedingt nicht geben. Eingekauft wird aber trotzdem. Allerdings verstärkt im Internet, wie man beim Handelsverband weiß. Rund 35 Millionen Euro werden heuer schätzungsweise für Black Friday und Cyber Monday in Salzburg ausgegeben, vieles davon fließt nun verstärkt zu den Onlineriesen (siehe Interview).